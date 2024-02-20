مصر تعلن تراجع إيرادات قناة السويس50%

تسببت الاضطرابات الأخيرة في البحر الأحمر، بانعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي، نتيجة تراجع حجم التجارة.

ففي مصر، تراجعت إيرادات قناة السويس، بنسبة كبيرة بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول لعام 2024، أن الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجع بنسبة من 40% إلى 50%” منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن هذا واقع.

يذكر أن قناة السويس تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتشكل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، قال في وقت سابق، إن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، هذا وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار.

ويأتي تراجع إيرادات القناة، بالتزامن مع أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في تاريخ مصر، حيث سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، كما تضاعفت ديون القاهرة الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية المصرية.