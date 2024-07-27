مصر تعلن حل أزمة نقص الأسمدة

أكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن الحكومة في مصر وزعت ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين منذ بداية الشهر وحتى نهاية الأسبوع الماضي، منهية بذلك أزمة نقص الأسمدة.

وأكد فاروق، في تصريحات لموقع «الشرق» وجود أزمة في توزيع الأسمدة، ولكنه شدد على أنها انتهت، وعادت المصانع للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور.

وذكر الموقع أن مصر كانت قد قطعت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط نقص في إنتاج الغاز في البلاد، وارتفاع الطلب داخلياً بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

واستأجرت البلاد سفينة تغويز، واستوردت ما يصل إلى 21 شحنة من الغاز المسال، لحل أزمة نقص الغاز لديها بشكل مؤقت.