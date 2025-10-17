مصر تعلن زيادة جديدة في أسعار الوقود

أعلنت مصادر مصرية رسمية، مساء الخميس، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تبدأ صباح يوم الجمعة، في خطوة تُعد الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ووفقًا لما أفاد به موقع “القاهرة 24″، فقد تقررت زيادة مقدارها جنيهان مصريان على جميع فئات الوقود، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا.

وتتوزع الأسعار الجديدة للوقود كالتالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلاً من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلاً من 17.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلاً من 15.75 جنيهًا

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلاً من 15.5 جنيهًا

وفي تصريحات سابقة خلال الشهر الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن أي تعديل في أسعار الوقود يخضع لدراسات وخطط مدروسة بدقة، مشيرًا إلى أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن هذا البرنامج.

وأوضح أن الحكومة ستنتقل لاحقًا إلى آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على أسعار السوق العالمية، بما في ذلك سعر خام برنت وسعر صرف الدولار الأمريكي.

كما أكد مدبولي على استمرار دعم بعض أنواع الوقود، لا سيما السولار، نظرًا لدوره الكبير في التأثير على معدلات التضخم في البلاد.

يُذكر أن الحكومة بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي منذ سنوات، لكنها جمدتها مؤقتًا بسبب برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي تضمن زيادات متتالية في أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء أن مصر تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وينتهي برنامج التعاون الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، بنهاية ديسمبر 2026.