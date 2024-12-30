مصر تعلن عن اكتشافات أثرية مذهلة

كشف عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، أن “العام المقبل 2025، سيشهد مفاجآت أثرية عدة”.

وقال لقناة “صدى البلد” المصرية، “إن عام 2025 سيشهد اكتشاف هرم جديد في منطقة سقارة، والكشف عن آخر في محافظة الأقصر بتاريخ 8 يناير المقبل، فضلا عن الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي، وكذلك سر وفاة الملك توت عنخ آمون، الذي يعد أشهر الفراعنة في مصر القديمة”.

وأكد العالم الأثري، أن قناع الملك “توت عنخ آمون” لو سافر للعرض بالخارج سيدرّ ملايين الدولارات، لأنه قطعة لا يضاهيها أي آثار أخرى بالعالم”.

مومياء نفرتيتي.. زاهي حواس يكشف عن أهم اكتشاف أثري سيتم الإعلان عنه في 2025#صدى_البلد #على_مسئوليتي pic.twitter.com/1GB9f8aLjK — صدى البلد (@baladtv) December 29, 2024