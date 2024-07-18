مصر  تعلن عن اكتشاف أثري لا مثيل له!

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن “علماء الآثار اكتشفو صورا لملوك الدولة الحديثة والعصر المتأخر، تحت مياه نهر النيل في محافظة أسوان جنوبي مصر”.

وجاء في بيان الوزارة: “بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة، تكتشف نقوشًا وصورًا صغيرة للفراعنة، أمنحتب الثالث، وتحتمس الرابع، وبسماتيك الثاني، وإبريس”.

وبحسب بيان الوزارة، فقد “تم الاكتشاف خلال البحث الأثري الضوئي الذي تم إجراؤه لأول مرة تحت سطح الماء في نهر النيل بمحافظة أسوان، ويلاحظ أن الغرض من البحث هو اللوحات الصخرية في نهر النيل بالقرب من سد أسوان.كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار، وجامعة بول فاليري مونبلييه الفرنسية، “عدداً من اللوحات والنقوش والصور المصغرة للملوك أمنحتب الثالث وتحتمس الرابع وبسماتيك الثاني وإبريس”.

وأوضح البيان أن “البعثة الأثرية استخدمت، خلال العمل، التقنيات الحديثة كافة المرتبطة بالغوص والبحث الأثري والتصوير تحت الماء”.

وأكدت الوزارة أن “البعثة تعمل الآن على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للصور، التي تم العثور عليها في نهر النيل”.

وقال محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، “إن البعثة بدأت أعمال موسمها الأول في المنطقة الواقعة حول جزيرتي فيلة الأصلية وكونوسوس، ونظراً لأن هذه النقوش مازالت في حالة جيدة من الحفظ تمكنت البعثة من توثيق كامل للنصوص”.

وأوضح رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي، “أن البعثة قد استخدمت خلال أعمالها كافة التقنيات الحديثة الخاصة بالغوص والمسح الأثري والتصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت المائي والتصوير المساحي الضوئي (فوتوغرامتري) بالإضافة إلى الرسم الأثري وذلك بهدف تحديد وتوثيق ما تبقى من النقوش الصخرية على سطح صخور كونوسوس سواء تحت الماء أو المغمورة جزئيا في مياه النيل.