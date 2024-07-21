 مصر تعلن: قطع الكهرباء انتهى!

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة، “أن الساعة السابعة مساء يوم السبت، هي آخر مرة يتم فيها قطع التيار الكهربائي، ولن يكون هناك أي تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف”.

وبحسب موقع “المصري اليوم”، أوضح حمزة، أن “هذا الإنجاز جاء نتيجة تنسيق كبير واهتمام بتحقيق الوعود المقدمة، وأنه قبل نهاية هذا العام سينتهي تخفيف الأحمال نهائيا”.

وأشار حمزة، “إلى أن هناك جهودا مستمرة بين وزارتي الكهرباء والبترول تحت متابعة رئيس الوزراء لتحقيق هذا الهدف”، لافتا إلى أن “الجداول المبرمجة لتخفيف الأحمال قد انتهت”.

وأضاف “أنه رغم ذلك، قد تحدث أعطال أو تحتاج بعض المناطق للصيانة، وتمنى ألا يحدث ذلك”، موضحا أن “هناك خطا ساخنا (121) وصفحة للشركة القابضة لكهرباء مصر تستقبل الشكاوى، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني والمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية، فضلا عن الأرقام المخصصة لشركات التوزيع”.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في وقت سابق، “إن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، معلنا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف”.

وأضاف: “نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال، وتم وضع خطة للصيف المقبل 2025، نستهدف فيها من 3 لـ 4 جيجا، وإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة”.