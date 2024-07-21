مصر تعلن وفاة لاعب نادي الكهرباء محمد عمرو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، وفاة محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء لرياضة الكانوي والكاياك بعد العثور على جثته في نهر النيل.

وتوفي محمد عمرو عن عمر ناهز 17 عاما بعد انقلاب قاربه وغرقه في نهر النيل.

وتقدم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحى، بخالص التعازي والمواساة في وفاة محمد عمرو مصطفي، لاعب نادي الكهرباء.

وأصدر وزير الرياضة توجيهات للاتحاد المصري لرياضة الكانوي والكاياك، بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ واقعة الغرق.

وكان الاتحاد المصري لرياضة الكانوي والكاياك، أعلن أمس السبت عن فقدان عمرو مصطفى بعد انقلاب قاربه في نهر النيل.