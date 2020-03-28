مصر تعلن وفيات وأصابات جديدة بـ«كورونا»

كورونا المستجد في مصر تم تسجيل 536 حالة و30 حالة وفاة [سكاي نيوز]

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا بينها سيدة ألمانيا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثين، كما سجلت الوزارة إحدى وأربعين إصابة جديدة.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أميركي الجنسية و40 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما و65 عاما من محافظتي القاهرة ودمياط.

وأضاف مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 536 حالة و30 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ويتواصل في مصر إغلاق المساجد بقرار من الأزهر ووزارة الأوقاف، وذلك ضمن إجراءات تهدف لمنع التجمعات.

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