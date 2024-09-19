مصر تعلن وقف قطع الكهرباء نهائيًا

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أنه لن يتم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، وأنه يتم تدبير الشحنات من المازوت والغاز لضمان استمرار الكهرباء.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن حجم الطلب يرتفع سنويا، وهذا يعني أن البلد في زيادة سكنية وتنموية، حيث أصبحت هناك الكثير من المصانع الجديدة، والمناطق الصناعية التي تطلب كميات من الطاقة خلفها آلاف من فرص العمل.

وأضح رئيس مجلس الوزراء، أن المستقبل كله للعالم هي الطاقة الجديدة والمتجددة سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية أو طاقة نووية، مشيرا، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على أن يكون عام 2030 نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة 42% من نصيب الطاقة المولدة في مصر.