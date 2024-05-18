مصر تعيد التأكيد أنها ستحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

توعدت مصر إسرائيل مجدداً بالرد على ممارساتها أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة عزمها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام القضاء الدولي.

ونقلت قناة العربية عن مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم السبت، نفيه ما رددته صحف إسرائيلية، بخصوص تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بالمحكمة.

وكانت مصر مصر أعلنت اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.