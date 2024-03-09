مصر.. تغريم شيرين عبد الوهاب إثر اتهامها بـ «السب والقذف»

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب خمسة آلاف جنيه (100 دولار أمريكي)، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، إثر إدانتها بـ”السب والقذف” على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مواطنها المنتج محمد الشاعر.

واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة الشاعر، بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني للفيديوهات التي قدمها المنتج في بلاغه، إذ أثبتت بالفعل تلك المقاطع تعدي الفنانة عليه بالسب والقذف.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد في الثالث من فبراير الماضي؛ للنظر في الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 التي أقامها المنتج محمد الشاعر، بتهمة السب والقذف والتشهير.

واتهم المنتج محمد الشاعر شيرين عبد الوهاب بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى قيام آخرين بسبّه وقذفه عبر رسائل موقع “إنستغرام”.