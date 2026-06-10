مصر تفقد أحد أعمدة «الدراما والمسرح»

أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون، مؤكداً أن مراسم تشييع الجثمان ستقام عقب صلاة العصر في مسقط رأسه بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني المصري.

وجاء إعلان الوفاة بعد تعرض الفنان الراحل لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث جرى حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية قبل أن يعلن عن وفاته.

وأوضحت أسرته أن صلاة الجنازة ستقام في المسجد الكبير بالقرية، على أن يتلقى ذوو الفقيد العزاء في مسقط رأسه، وسط حضور متوقع لعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

ويُعد عبد العزيز مخيون واحداً من أبرز الأسماء في تاريخ الفن المصري، إذ وُلد عام 1943 بمحافظة البحيرة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم خلال مسيرته الممتدة لأكثر من خمسين عاماً أعمالاً راسخة في المسرح والسينما والتلفزيون.

وارتبط اسمه بعدد من أبرز المخرجين في السينما المصرية، وقدم أدواراً لافتة في أفلام بارزة مثل “البريء” و“الهروب” إلى جانب النجم أحمد زكي والمخرج عاطف الطيب، ما جعله أحد الوجوه الفنية المؤثرة في جيل كامل من الأعمال السينمائية.

كما ترك بصمة واضحة في الدراما التلفزيونية عبر مشاركته في مسلسلات شهيرة مثل “ليالي الحلمية” بدور طه السماحي، و“الشهد والدموع”، و“بوابة الحلواني”، إضافة إلى تجسيده لشخصيات تاريخية وفنية معقدة في أعمال لاحقة مثل “البرنس” و“جزيرة غمام” و“سوق الكانتو”.

ويمثل رحيل عبد العزيز مخيون خسارة جديدة للدراما المصرية التي فقدت خلال السنوات الأخيرة عدداً من رموزها الكبار، حيث عُرف الراحل بقدرته على تقديم أدوار مركبة تجمع بين العمق الفني والحضور القوي، ما جعله أحد أبرز وجوه التمثيل في مصر عبر عدة أجيال.