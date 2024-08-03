مصر تفوز علي باراجواي وتتأهل لنصف نهائي «أولمبياد باريس»

فاز منتخب مصر الأولمبي علي نظيره منتخب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة (5 ـ 4) في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على استاد فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح.

واستمر التعادل الإيجابي طوال الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب قبل أن يلجئ منتخب مصر الأولمبي وباراجواي إلى ضربات الترجيح التي حسمها الفراعنة ليتأهل إلي الدور نصف النهائي.

وسجل هدف باراجواي اللاعب ديجو جوميز في الدقيقة 71، بينما جاء هدف منتخب مصر عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 88. ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الفريق الفائز من لقاء فرنسا والأرجنتين في الدوري نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب باراجواي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الياباني صاحب العلامة الكاملة.