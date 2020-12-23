مصر تقترب من تسجيل 1000 إصابة يومياً.. ووزيرة الصحة تقول «كل مواطن مسؤول عن نفسه»

وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أعلنت تسجيل بلاده 911 إصابة جديدة لفيروس كورونا مع 42 وفاة إضافية، مُحذرة من “زيادة” شهدها الأسبوع الحالي.

ومنذ ظهور الوباء في مصر 14 يناير، كان أعلى معدل إصابات سجلته مصر في 19 يونيو عندما أعلنت عن 1774 إصابة في ذلك اليوم.

وقالت هالة زايد، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن “كل مواطن مسؤول عن نفسه وأسرته بمراعاة الالتزام بالتباعد والحفاظ على الإجراءات الاحترازية… والدولة تراقب الأماكن العامة وتطبيق إجراءات الوقاية والحماية”.

وأضافت زايد أن الشتاء بمثابة المرحلة الأكثر صعوبة في مواجهة انتشار الوباء.

وأشارت زايد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة، على التوالي، تعد صاحبة المعدلات الأعلى للإصابات.

في حين كانت محافظات مطروح والبحر الأحمر والإسماعيلية وجنوب سيناء والوادي الجديد، هي الأقل في نسب الإصابة بالفيروس.

ولفتت وزيرة الصحة المصرية أنه جرى تدشين منظومة تسجيل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، لافتة أن الأولوية للطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

واعتبرت زايد أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في تجاوز الأزمة والحفاظ علي تقدم نمو الاقتصاد.

وكان أعلى معدل إصابات سجلته مصر في 19 يونيو حزيران عندما أعلنت عن 1774 إصابة في ذلك اليوم.وفق ماذكرت “سي إن إن عربية”

والأحد الماضي، قدَرت اللجنة القومية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، أن الأعداد الحقيقية لإصابات فيروس كورونا تشكل “عشرة أضعاف المُعلن” رسمياً من جانب السلطات الصحية في البلاد، حسب تصريحات لعضو اللجنة القومية، الدكتور محمد النادي، في تصريحات تليفزيونية.