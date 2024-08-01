مصر تقرر رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات حتى 33%

قررت الحكومة المصرية رفع مصر أسعار تذاكر المترو والقطارات بعد نحو أسبوع من زيادة أسعار الوقود في البلاد، وأعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الخميس، عن الزيادة بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، ضمن مساعي البلاد إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق اليوم أيضاً عن ثاني زيادة في هذا العام لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها بنسب وصلت إلى 33.

الزيادة تأتي وسط توجه الحكومة لرفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق، وتعتبر الأحدث بعد زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10% و15%، يوم الخميس الماضي، وهي خطوة تتوقع البلاد أن توفر منها نحو 36 مليار جنيه (745 مليون دولار).

وفي مايو الماضي، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.