مصر تكتب التاريخ.. فوز قاتل على تشيلي بـ«كأس العالم للشباب»

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره تشيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي.

افتتح منتخب تشيلي التسجيل عن طريق نيكولاس في الدقيقة 27، لكن أحمد عابدين أدرك التعادل لمصر في الدقيقة 47، قبل أن يضيف عمر خضر هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

ورفع هذا الفوز رصيد مصر إلى 3 نقاط، لكنها بقيت في المركز الثالث بالمجموعة بسبب تفوق تشيلي عليها في معيار اللعب النظيف، بعد تساويهما في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة.

تصدرت اليابان المجموعة برصيد 9 نقاط وتأهلت رسميًا، فيما ودع منتخب نيوزيلندا البطولة.

وتأهلت تشيلي إلى دور الـ16 بفضل تفوقها في نقاط اللعب النظيف، حيث حصلت على -5 نقاط مقارنة بـ-7 نقاط لمصر (كلما قل الرقم كان أفضل).

والآن، ينتظر منتخب مصر نتائج باقي المجموعات ليعرف ما إذا كان سيصعد كواحد من أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.