مصر تكتشف حقل نفط جديد بالصحراء الغربية.. إنتاج فوري وآفاق واعدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن اكتشاف حقل نفطي جديد يحمل اسم “أركاديا ويست” في الصحراء الغربية، في خطوة تُعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتدعم جهودها في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح بيان الوزارة أن الحقل الجديد تم اكتشافه من خلال بئر “أركاديا-28″، ويمتاز بخزان عالي الجودة في تكوين “المساجد” الجيولوجي، الذي كان يُعتقد سابقاً أنه غير منتج. وتم وضع الحقل على خريطة الإنتاج بمعدل أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يومياً، بعد ربطه بالبنية التحتية القائمة في وقت قياسي.

ويأتي الاكتشاف عبر شركة “عجيبة للبترول”، وهي مشروع مشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “إيني” الإيطالية، التي تُعد أكبر منتج للنفط والغاز في مصر منذ عام 1954، بإنتاج يومي يصل إلى نحو 350 ألف برميل مكافئ.

وتعد الصحراء الغربية من أكثر المناطق الواعدة في مجال استكشاف النفط والغاز، حيث ساهمت سلسلة من الاكتشافات الحديثة في تعزيز الاحتياطات الوطنية، مدعومة بتقنيات متطورة كالمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي.

وتوقعت الوزارة أن يسهم هذا الإنجاز في دفع خطط التوسع، إذ من المقرر حفر 14 بئراً استكشافية إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة، مما قد يرفع الاحتياطات المؤكدة بنحو 5.3 ملايين برميل مكافئ.

ويُعد “أركاديا ويست” أحدث دليل على نجاح استراتيجية مصر لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول، وسط تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة.

مصر تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدءًا من 5 يوليو

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في مصر، المستشار حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، أن باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 سيفتح اعتبارًا من يوم السبت 5 يوليو، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأوضح بدوي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات للمصريين في الخارج ستُجرى يومي 1 و2 أغسطس المقبل، بينما تُعقد الجولة الأولى داخل البلاد يومي 4 و5 من الشهر ذاته.

وأضاف أن إعلان نتائج الجولة الأولى سيتم في 12 أغسطس، على أن تُفتح أبواب الطعون على النتائج خلال 48 ساعة، بحد أقصى 14 أغسطس.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمرة الثانية منذ إقراره في دستور 2014، حيث يتكوّن المجلس من 200 عضو، يُنتخب نصفهم بنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم، على أن يُعيّن رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 10% من أعضائه.

يُذكر أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور استشاري في التشريع والسياسات العامة، ويُعد من ركائز الحياة النيابية في مصر، ويواكب إجراء انتخاباته هذا العام أجواء سياسية واقتصادية تتسم بالحيوية في ظل استعداد البلاد لدورة جديدة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.