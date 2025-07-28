مصر تلغي الحج البري لعام 2026 لأول مرة.. خطوة تاريخية في تنظيم الرحلات

أعلن عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حمزة عنبي، أن موسم الحج لعام 2026 سيشهد تغييرات جذرية في آلية تنظيم الرحلات، تتمثل في إلغاء الحج البري بشكل نهائي لأول مرة في تاريخ الحج المصري.

وفي تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أوضح عنبي أن هذا القرار جاء استجابة لتوجه المملكة العربية السعودية لاعتماد وسائل النقل الداخلي الخاصة بها بشكل كامل ضمن خطتها لتطوير منظومة النقل خلال موسم الحج، ما يجعل من المستبعد استمرار استخدام الحافلات البرية القادمة من خارج السعودية لنقل الحجاج.

وأشار إلى أن برامج الحج القادمة ستكون أكثر اقتصادية، مع تركيز الاتحاد المصري للغرف السياحية على التنسيق مع الجهات المختصة داخل مصر لتقديم خدمات متميزة للحجاج تتماشى مع الضوابط الجديدة التي فرضتها السعودية، مع الحفاظ على تكلفة مناسبة للمواطنين. ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن تفاصيل ضوابط موسم حج 2026 خلال الأيام القليلة القادمة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 100,000 ريال سعودي (حوالي 26 ألف دولار) على كل من يقدم طلب إصدار تأشيرة زيارة لأي نوع لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح رسمي، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال فترة موسم الحج، والتي تبدأ من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن هذه الغرامات تُحتسب بتعدد الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات زيارة ولكنهم قاموا بأداء الحج دون تصريح، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الرسمية لضمان تنظيم الحج بأمان وانتظام.