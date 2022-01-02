مصر تمنع الليبيين حاملي الجواز الأخضر دخول أراضيها

قررت السلطات المصرية والليبية منع السفر للمواطنين الليبيين بالجواز الأخضر السابق.

وأعلن المجلس البلدي طبرق، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية بدأت منع الليبيين حاملي الجواز الأخضر القديم من دخول مصر بداية من العام الجاري 2022.

وقال رئيس لجنة تسجيل المسافرين ببلدية طبرق محمد مصطفى العرضاوي، إن السلطات المصرية تشترط على المسافرين الليبيين دخول مصر أن يكون لديهم الجواز الإلكتروني برقم آلي مفعل.

وأكد العرضاوي في تنويه نُشِر على صفحة المجلس البلدي، أن لجنة تسجيل المسافرين لن تتحمل مسؤولية سفر أي مواطن بالجواز الأخضر القديم أو بجواز السفر الإلكتروني بدون رقم آلي مفعل، وسيتم إرجاعه من منفذ إمساعد البري الحدودي مع مصر.