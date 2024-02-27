مصر تنضم لخلية اتصال مكافحة المخدرات والسعودية تتلقى دعوة

أعلنت مصر انضمامها إلى “خلية الاتصال العربية المشتركة” لمكافحة المخدرات، والتي تضم سوريا والعراق والأردن ولبنان.

وحسب وكالة “عمون” الأردنية للأنباء، رحب وزير الداخلية المصري محمود توفيق، خلال لقاء مع نظيره الأردني مازن الفراية، في تونس، على هامش أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بانضمام بلاده للجهود المستقبلية إلى “خلية الاتصال العربية المشتركة”.

من جهته، أكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أهمية مشاركة مصر في خلية الاتصال المشتركة بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي لكافة دول المنطقة.

وأشار الفراية، إلى أنه ناقش مخرجات اجتماع عمّان لمكافحة المخدرات، مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ووجه له الدعوة كي تكون السعودية فاعلة في هذا المجال.

ولفت الفراية، إلى أن الوزير السعودي أبدى اهتمامه بمخرجات الاجتماع، وكذلك استعداد بلاده للبناء على ما يتم حالياً تطبيقه من تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة المتخصصة في كلا البلدين في مجال مكافحة المخدرات.

يذكر أن “خلية الاتصال العربية المشتركة” لمكافحة المخدرات بالمنطقة، تم تشكيلها في 17 فبراير الجاري، بعد اجتماع عقد بين وزراء داخلية سوريا والعراق والأردن ولبنان، في العاصمة الأردنية عمّان.