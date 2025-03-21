مصر تواصل توديع أبطالها.. وفاة لاعب شاب بعد غيبوبة طويلة

بعد صراع مع الغيبوبة استمر 41 يوما، نتيجة إصابته خلال مشاركته في بطولة الجمهورية “للكاراتيه”، توفي اللاعب المصري الشاب “يوسف أحمد مصطفى”.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، “أكد والد اللاعب وفاة نجله”، موضحا أن “يوسف” تعرض لضربة قوية في منطقة الصدر بالقرب من القلب أثناء المباراة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب”.

ووفق الموقع، “خضع اللاعب لعمليات إنعاش قلبي رئوي متكررة بلغت 7 مرات، إلا أنه دخل في غيبوبة بسبب تأثر خلايا المخ جراء الحادث، وعلى الرغم من الجهود الطبية الكبيرة، لم يتمكن “يوسف” من استعادة وعيه، ووافته المنية بعد معاناة طويلة”.

هذا “وتأتي وفاة “يوسف أحمد” ضمن سلسلة وفيات شهدتها الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة خلال خوض المنافسات والتي ضمت “محمد يحي سباعي” لاعب الشمس للإسكواش الذي وافته المنية خلال المشاركة في بطولة بلاك بول للإسكواش، وأيضا وفاة اللاعب “عمر فرحات” لاعب كرة السلة بنادي شباب بلقاس خلال خوض مباراة لفريقة، وتضم القائمة وفاة اللاعب “محمد عمرو لاعب الكانوي والكياك” الذي غرق في مجرى التدريبات بنهر النيل، وأيضا وفاة اللاعبة “شذى نجم” لاعبة السباحة بنادي طنطا والتي تعرضت لحالة تشنجات وتوقفت عضلة القلب وأغشى عليها لتفارق الحياة بعدها خلال التدريبات”.

كما “تضمت قائمة لاعبي كرة القدم اللاعب “محمد شوقي لاعب” نادي كفر الشيخ الذي وافته المنية خلال خوض مباراة مع فريقه، وأيضا اللاعب “أدهم حمودة بوبو” لاعب مركز شباب النصر بالإسكندرية والذي وافته المنية أثر أزمة قلبية خلال مباراة لفريقة، ووفاة اللاعب “عمر خيرت حسين” لاعب فريق نجوع مازن بسوهاج، وسبق هذه الوفيات كانت حالة الوفاة الشهر للاعب “أحمد رفعت” الذي وافته المنية أيضا خلال مباراة لفريقه مودرن سبورت بالدوري، وسبق هذه الحالات لاعب الملاكمة “رامز حسام” الذي وافته المنيه بنزيف في المخ أثر إصابة تعرض لها خلال بطولة الجمهورية”.