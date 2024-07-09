مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات 200 مليون دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان الثلاثاء، أنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات النفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وذكر البيان أن مجلس الوزراء “وافق على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار”.

وأوضح البيان أن الاتفاقيات تشمل الالتزام بالبحث عن الغاز والنفط الخام في البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية.