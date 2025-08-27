مصر توجه رسالة «لاذعة» إلى إسرائيل.. فيديو متداول لولي العهد السعودي حول غزة يثير جدلاً!

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمهل إسرائيل 24 ساعة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن تبين أن الفيديو مفبرك ومضلل.

وجمع المقطع أكثر من مليون مشاهدة منذ نشره يوم الأحد الماضي، حيث تم تركيب صوت ولي العهد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على الفيديو، وادعى ناشر الفيديو أن التصريحات تعود إلى 23 أغسطس 2025، إلا أن مراجعة المصادر الرسمية أكدت خلاف ذلك.

وتبين أن اللقطات الأصلية تعود إلى 18 سبتمبر 2024، خلال افتتاح ولي العهد لأعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، ولم تتضمن الكلمة الرسمية أي تصريحات حول تهديد إسرائيل أو تحديد مهلة زمنية لدخول المساعدات.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية والقناة الرسمية أن خطاب الأمير محمد بن سلمان تناول القضية الفلسطينية بعبارات عامة، مشددًا على رفض المملكة وادانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والتأكيد على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك، وشكر الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وحث الأخرى على القيام بالمثل.

لابيد: على إسرائيل الاعتذار عن مقتل الأطفال لتعزيز صورتها الدولية

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد الحكومة إلى تقديم اعتذار رسمي عن مقتل الأطفال، مشيراً إلى أن هذا التصرف يصب في مصلحة إسرائيل على المستوى الدولي.

وقال لابيد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل بشكل مكثف لإطلاق سراح المختطفين أكثر من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر تكمن في الالتزام بالقوانين الدولية.

وأضاف: “من الجيد أن يعتذر نتنياهو عن مقتل الصحفيين في خان يونس”، ولفت إلى أن إسرائيل يجب أن تقول بشكل واضح إنها تعتذر عن موت الأطفال.

في سياق متصل، يسعى الوزير السابق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان لتشكيل تحالف جديد ضد نتنياهو، حيث وجه رسالة إلى لابيد للتنسيق حول صياغة المبادئ التوجيهية للحكومة المقبلة، مع الدعوة لعقد اجتماع لرؤساء أحزاب المعارضة، بما في ذلك نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، مع استثناء عضو الكنيست بيني غانتس ورئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان.

كما هاجم ليبرمان بيني غانتس بسبب عرضه الانضمام إلى حكومة نتنياهو، مؤكداً: “يجب على نتنياهو، رئيس وزراء 7 أكتوبر، أن يتنحى عن المسرح ويشهد أمام لجنة تحقيق”.

ترامب يترأس اجتماعًا في البيت الأبيض لمناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة

في السياق، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترأس اليوم الأربعاء اجتماعًا في البيت الأبيض لمناقشة خطط ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأشار ويتكوف، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إلى أن الاجتماع سيكون موسعًا وأن الإدارة الأمريكية تعمل على وضع خطة شاملة لليوم التالي في غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن محتوى الخطة أو الإجراءات المزمع اتخاذها.

وصرّح ويتكوف، أن الولايات المتحدة تعتزم التوصل إلى تسوية في قطاع غزة بحلول نهاية العام الحالي “بطريقة أو بأخرى”.

وأكد أن حماس أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق، بينما أعلنت إسرائيل تخصيص 600 مليون دولار كمساعدات لغزة.

وأشار ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرأس اجتماعًا موسعًا في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، لبحث خطة شاملة لما بعد انتهاء الحرب في غزة.

من جهته، أكّد ترامب سعيه لإنهاء النزاع في غزة بسرعة، معربًا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن الأربعاء.

مصر توجه رسالة “لاذعة” لإسرائيل بسبب تأخر صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مصر وجهت رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل عبر وفد أرسلته مؤخراً إلى تل أبيب، احتجاجاً على ما وصفته بسلوك الحكومة الإسرائيلية المحير وغير المقبول في ملف صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب الوفد المصري عن خيبة أمله وإحباطه تجاه المماطلة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن مصر ضغطت على حماس للموافقة على 98% من مطالب إسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي رد واضح، بل ظهرت مطالب جديدة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهو ما وصفه المصريون بـ”السلوك المحير وغير المقبول”.

وقالت القناة إن الوفد أبلغ نظراءه الإسرائيليين أن هناك إمكانية لإطلاق سراح ما لا يقل عن عشرة رهائن أحياء، لكن إسرائيل تتجاهل التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، اتهمت قطر إسرائيل بعدم الرد على المقترح، مشيرة إلى أن ما وافقت عليه حماس يتوافق مع مطالب إسرائيل، ودعت المجتمع الدولي للضغط على تل أبيب لإجراء المحادثات.

وقالت مصادر فلسطينية إن صمت إسرائيل وواشنطن قد يكون مرتبطاً بمحاولة إسرائيل ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف تحقيق إنجاز سياسي للرئيس دونالد ترامب إذا زار إسرائيل في سبتمبر، بما في ذلك الإعلان عن صفقة تبادل رهائن وخطة لإنهاء الحرب.

مئات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى

خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين مساء الثلاثاء للتظاهر في ميدان “الأسرى” وشوارع تل أبيب المحيطة، مطالبين بوقف الحرب على غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المتظاهرين انضموا إلى عائلات وذوي الأسرى المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بينما تم إغلاق طرق رئيسة في أنحاء المدينة، مع إشعال بعض الإطارات كجزء من الاحتجاجات.

في سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي النتائج الأولية للتحقيق في استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي قالت إسرائيل إن حماس استخدمت كاميرا داخل المستشفى لمراقبة تحركات القوات الإسرائيلية.

وأوضح الجيش أن الضربة استهدفت تحييد هذا التهديد، وأن ستة من القتلى تم تحديدهم كإرهابيين.

الكابينيت الإسرائيلي يتجاهل مناقشة مقترح الوسطاء لتبادل الأسرى ونتنياهو يتعهد بإفشال قيام دولة فلسطينية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جلسة الكابينيت التي دعا إليها بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، لم تتناول مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، رغم أن الملف كان مدرجًا على جدول البحث منذ أكثر من أسبوع.

الجلسة التي استمرت ساعتين ونصف تركزت على خطة السيطرة على مدينة غزة، فيما عبّر وزراء عن تذمرهم من الاجتماع واصفين إياه بـ”مضيعة للوقت”، في حين شوهد بعضهم يغادرون القاعة أكثر من مرة للتزود بالطعام.

وبالتوازي، أبلغت عائلات المختطفين أن وفدًا مصريًا مهنياً وصل إلى إسرائيل، غير أن مصادر مطلعة على المفاوضات نفت وجود محادثات فعلية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن ما يجري يقتصر على تنسيقات أولية. مقر العائلات بدوره اتهم نتنياهو بعدم طرح مقترح الوسطاء أمام المجلس الوزاري المصغر.

وعقب الجلسة، قال نتنياهو في تصريح مقتضب: “بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة”، مضيفًا أن حكومته “لن تترك الرهائن وستحررهم جميعًا”، كما تعهد بضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل.

وفي سياق موازٍ، جدد نتنياهو مواقفه الرافضة لقيام دولة فلسطينية، قائلاً: “قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معًا، قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من وطننا، ونحن نفعل ذلك”.

حماس تنفي وجود مسلحين بين القتلى في هجوم إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة

نفت حركة حماس أن يكون أي من الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة، الإثنين، مسلحين.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق مقتل 6 مسلحين خلال الهجوم، لكنها أشارت إلى أنها تجري تحقيقًا في مقتل مدنيين، من بينهم 5 صحفيين.

وأوضح المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في بيان، أن أحد الفلسطينيين الستة الذين زعمت إسرائيل أنهم مسلحون قتل في منطقة المواصي بعيدًا عن المستشفى، بينما قتل آخر في مكان وزمان مختلفين، دون أن يوضح البيان طبيعة القتيلين الآخرين الذين لقوا حتفهم في أماكن مختلفة.

هذا ويواجه سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، مع مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع الوفيات بسبب سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة، ومنذ 7 أكتوبر 2023 حتى 21 أغسطس 2025، أسفرت الحرب على غزة عن مقتل نحو 62 ألف فلسطيني وإصابة نحو 157 ألفًا آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

الدنمارك تشترط الديمقراطية قبل الاعتراف بدولة فلسطين

أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها وضعت شرطًا أساسيًا، وهو أن تكون الدولة الفلسطينية ديمقراطية.

ونقلت وكالة رويترز عن فريدريكسن قولها: “نحن لا نقول لا للاعتراف بفلسطين كدولة. نحن نؤيد ذلك… ولكن، بالطبع، يجب أن نكون متأكدين من أنها ستكون دولة ديمقراطية”.

وأضافت أن الدنمارك ليست مستعدة بعد للاعتراف بفلسطين بسبب سيطرة حركة حماس على مساحة كبيرة من قطاع غزة، مؤكدة أهمية وجود بنية سياسية ديمقراطية قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

ويذكر أن 147 دولة قد اعترفت بدولة فلسطين، من بينها روسيا، في حين استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة عام 2024. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول إضافية بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.

جنود إسرائيليون يسخرون من مشاهير أمريكيين بدعم فلسطين ويكتبون أسماءهم على الصواريخ

سخرت قوات إسرائيلية من مشاهير أمريكيين مؤيدين للفلسطينيين، من خلال كتابة أسماء المغنية بيلي إيليش والممثل مارك رافالو على قذائف مدفعية استخدمت في قطاع غزة، وفق صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور قذائف عيار 155 ملم مكتوب عليها أسماء النجمين مع عبارة ساخرة: “يمكنك الذهاب إلى غزة”، في رد على موقفهم الداعم للفلسطينيين.

يُذكر أن إيليش ورافالو كانا من بين مئات الفنانين الذين وقعوا على رسالة Artists4Ceasefire، وارتدوا دبابيس حمراء رمزية في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2024، مطالبين واشنطن بوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل والضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وزير الخارجية المصري: إسرائيل تجاوزت كل الحدود ويجب إجبارها على الالتزام بالقانون الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في عملياتها العسكرية بالأراضي الفلسطينية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فاعلة من الاتحاد الأوروبي لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الدولية، في ظل تصعيد خطير للأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية وصل إلى حد المجاعة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس لبحث التطورات في غزة، حيث تطرقا إلى صفقة وقف إطلاق النار المقترحة من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع مفاوضات لتسوية شاملة، إطلاق سراح رهائن، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار عبد العاطي إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل لاتخاذ القرار بشأن المقترح، مؤكداً أن استمرار الحصار أدى إلى حالة كارثية في شمال غزة، مع تقارير عن وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث يعاني 96% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

كما ناقش الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، بما في ذلك زيارة ملك إسبانيا المرتقبة إلى القاهرة، واستعرضا التعاون الاقتصادي والثقافي والاستثمارات الإسبانية التي تجاوزت ملياري يورو حتى 2024، بالإضافة إلى موقف البلدين الداعم للقضية الفلسطينية، بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في مايو 2024.