مصر تودع التصفيات المؤهلة إلى كأس «إفريقيا للمحليين»

خسر منتخب مصر أمام منافسه الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين في إياب المرحلة الأولى.

وكان “استضاف منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية”.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا “بهدفين في الدقيقتين 15 و27، ثم سجل محمد السيد شيكا هدف منتخب مصر في الدقيقة 32 من عمر اللقاء وفي الدقيقة 51 سجل منتخب جنوب إفريقيا الهدف الثالث من ركلة جزاء عن طريق اللاعب لوسولي”.

وتأهل “منتخب جنوب إفريقيا للمرحلة الثانية للتصفيات بفوزه 4-2 في مجموع المباراتين بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1”.

وتستضيف “كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين بين الثاني و30 أغسطس المقبل”.

منتخب مصر يودع تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين بالخسارة في ملعبه أمام جنوب إفريقيا 1-3. pic.twitter.com/MslydMcYsE — الموجز الرياضي (@SportStuff24) March 9, 2025

أهداف فوز منتخب جنوب إفريقيا على منتخب مصر للمحليين 3 / 1 pic.twitter.com/gHT4RJhYPE — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025