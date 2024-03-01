مصر تودع الموسيقار المصري «حلمي بكر»

غيب الموت، الموسيقار المصري حلمي بكر، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وأعلنت نقابة الموسيقيين المصرية مساء اليوم الجمعة، وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض في أيامه الأخيرة.

وكانت سماح القرشي، زوجة حلمي، قد أفادت في تصريح صحفي بأنه “خلال الساعات الماضية، تم نقل الموسيقار حلمي بكر إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بالشرقية بعد تدهور حالته الصحية”.

وغردت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«لا إله إلا الله ولا نقول إلا مايرضى الله.. البقاء لله استاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ..ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين».

ولد حلمي بكر في 6 ديسمبر 1937، لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية.