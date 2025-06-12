مصر تودع شهيد الواجب والعالم يواجه تحديات أمنية وتقنية جديدة

شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المتسارعة، فقدت خلالها مصر أحد رجال أمنها في عملية نوعية، بينما دخل الأطباء الشبان في تونس في إضراب شامل احتجاجاً على أوضاعهم المتدهورة، في المقابل، أعلنت كوريا الجنوبية عن اختراق تقني جديد بتطوير أول محرك كهربائي خالٍ من المعادن، في حين أحبطت بولندا مخططاً إرهابياً خطيراً تبنّى منفذوه أفكاراً متطرفة مستلهمة من مجازر شهيرة.

إضراب الأطباء الشباب في تونس يدخل حيز التنفيذ احتجاجاً على تردي الأوضاع المهنية وطلبات بتحسين الأجور

دخل الأطباء الشباب التونسيون، اليوم الخميس، في إضراب شامل عن العمل لمدة 5 أيام متتالية، احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المهنية والمطالبة بتحسين أجورهم، وسط تصاعد أزمة هجرة الكوادر الطبية من البلاد.

وأوضحت وكالة “سبوتنيك” أن الإضراب يشمل جميع المهام الاستشفائية والجامعية، بما في ذلك الأنشطة الأكاديمية، مع استثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي من دروس التعليم التكميلي المدرجة ضمن البرنامج الأكاديمي.

وكشف رئيس منظمة “الأطباء الشبان” في تونس، وجيه الذكار، لـ”سبوتنيك” الأحد الماضي عن تفاقم أزمة هجرة الأطباء الشباب، مؤكداً أن 1600 طبيب شاب تخرجوا حديثاً هاجروا خارج تونس خلال عام 2024، من أصل دفعة تضم 1900 طبيب، نتيجة تدني المرتبات وسوء الظروف المهنية.

وأشار الذكار إلى أن هناك فقط 300 طبيب شاب أتموا تكوينهم داخل المستشفيات العمومية، ووصف هذه الأرقام بأنها ناقوس خطر حقيقي، داعياً السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضعية المادية للأطباء الشبان وتحفيزهم على البقاء في وطنهم.

ويطالب الأطباء الشباب بزيادة منحة حصص الاستمرار في المستشفيات العمومية، وفرض معايير موضوعية واضحة لتقييم التربصات الطبية والمصادقة عليها، بما يضمن استقلالية الطبيب الشاب. كما يشددون على ضرورة تمكين الطبيبات الشابات من حقهن في عطلة الأمومة دون أن تؤثر على مسار تقييم التربص.

علاوة على ذلك، يطالب الأطباء الشباب بإعادة النظر في سنة الخدمة المدنية وتحسين الأجر المخصص لها، والذي لا يتجاوز في بعض الحالات 750 ديناراً تونسياً (نحو 254 دولاراً) شهرياً، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والمهنية.

يأتي هذا الإضراب في وقت تشهد فيه تونس تحديات كبيرة في القطاع الصحي، مما يرفع من أهمية الاستجابة السريعة لمطالب الأطباء الشباب للحفاظ على جودة الخدمات الصحية وضمان استقرار الكوادر الطبية الوطنية.

عاصفة ترابية “جدارية” تضرب ريف الرقة شرقي سوريا وتثير القلق بين السكان

ضربت عاصفة ترابية قوية من نوع “جدارية” بلدة تل السمن في ريف الرقة شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، ما أثار حالة من الهلع والقلق بين السكان المحليين نتيجة شدة الرياح والانخفاض الحاد في مدى الرؤية الأفقية.

وتُظهر مشاهد مصورة لحظة اجتياح العاصفة للمنطقة، حيث غطت سحابة كثيفة من الغبار الأفق بالكامل، ما تسبب باضطراب الحياة اليومية للسكان المحليين، لا سيما مع سرعة الرياح التي زادت من حدة المشهد الترابي المهيب.

وفي سياق متصل، شهد العراق المجاور موجة من العواصف الرملية تسببت في تسجيل أكثر من 1800 حالة اختناق، معظمها في وسط وجنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الاثنين. كما أدّت العاصفة إلى انعدام الرؤية في عدد من المدن، إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطاري النجف والبصرة الدوليين، بحسب وزارة النقل العراقية.

وتشهد المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة العواصف الرملية خلال السنوات الأخيرة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتدهور الغطاء النباتي، ما يدفع خبراء الطقس إلى التحذير من آثار صحية وبيئية متفاقمة في حال استمرار هذه الظواهر دون تدخلات وقائية فعالة.

مقتل ضابط شرطة في الجيزة ووزير الداخلية يصدر قرارا بإدراجه ضمن “شهداء الشرطة”

أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارًا رسميًا باعتبار الملازم أول أدهم أيمن بلبل، الضابط بمديرية أمن الجيزة، من “شهداء الشرطة”، بعد وفاته في عملية أمنية بتاريخ 14 مايو 2025.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير رقم 1023 لسنة 2025، متضمناً اعتماد وفاة الضابط ضمن حالات الاستشهاد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة، نظراً لوفاته أثناء تنفيذ مأمورية أمنية.

وتضمن القرار ترقية اسم الشهيد استثنائيًا إلى رتبة نقيب، اعتباراً من تاريخ وفاته، استناداً إلى توصية لجنة فحص حالات الشهداء في اجتماعها رقم 966 بتاريخ 27 مايو 2025، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

وكان الضابط الراحل قد توفي متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي من كابل ضغط عالٍ أثناء مطاردته أحد العناصر الجنائية الخطيرة في قرية الكداية التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وزارة المالية المصرية توضح تفاصيل تخصيص أرض بالبحر الأحمر

أكدت وزارة المالية المصرية، في بيان صدر الخميس 12 يونيو 2025، أن تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالحها لا يعني بيعها، بل استخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية تساهم في تمويل احتياجات الموازنة العامة.

وأوضحت الوزارة أن الأرض ستظل مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية، وأن الهدف من الخطوة هو خفض مديونية الحكومة، وتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة من خلال شراكات استثمارية مع جهات مالية واقتصادية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال لتحويل الأرض إلى مشروعات تنموية إنتاجية وخدمية وسياحية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا دائمًا، ويوفر فرص عمل جديدة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين وضع المالية العامة، وخفض أعباء الدين، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وفاة رانيا رياض غالي ابنة الأميرة فتحية فؤاد في الولايات المتحدة

أُعلن في الولايات المتحدة عن وفاة رانيا رياض غالي، ابنة الأميرة فتحية فؤاد، شقيقة الملك فاروق الأول، عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وُلدت الراحلة في 21 أبريل 1956، وهي ابنة رياض غالي، الذي عمل سابقاً في القنصلية المصرية بالولايات المتحدة، وتعد آخر أبناء الأميرة فتحية، أصغر بنات الملك فؤاد والملكة نازلي.

وتأتي الوفاة في ظل عودة بعض أفراد الأسرة الملكية إلى مصر، حيث زار الملك السابق أحمد فؤاد الثاني محافظة الفيوم الشهر الماضي، كما قرر نجله الأمير محمد علي، المولود عام 1979، العودة للعيش في مصر قادماً من فرنسا.

كوريا الجنوبية تطور أول محرك كهربائي بلا معادن باستخدام أنابيب كربونية

كشف فريق من معهد العلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية عن تطوير أول محرك كهربائي خالٍ من المعادن، باستخدام أنابيب نانوية كربونية بدلاً من النحاس التقليدي في ملفات المحرك.

وأوضحت مجلة Advanced Composites and Hybrid Materials أن الابتكار يشكل خطوة مهمة نحو محركات كهربائية أخف وزناً وأكثر كفاءة، وهو ما يدعم أنظمة النقل المستدامة.

وتمكنت التقنية الجديدة من إزالة الشوائب المعدنية التي تعيق كفاءة الأنابيب النانوية، باستخدام طريقة تقوم على التنظيم الذاتي للبلورات السائلة، مما أدى إلى رفع موصلية المادة.

وأكد الدكتور داي يون كيم، رئيس الفريق البحثي، أن المحرك نجح في العمل بكفاءة واستقرار دون أي مكونات معدنية، مشيراً إلى أن الابتكار يفتح الباب أمام جيل جديد من المحركات الكهربائية صديقة البيئة.

بولندا: اعتقال 3 شبان خططوا لهجوم إرهابي مستوحى من مجازر شهيرة

أعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية اعتقال ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم حول 19 عاماً في مدينة أولشتين، كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي مستوحى من الهجمات التي نفذها الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك والأسترالي برينتون تارانت.

وصرّح المتحدث باسم وزير الأجهزة الخاصة، جاسيك دوبجينسكي، أن المتهمين كانوا يتدربون على استخدام الأسلحة وزيارة ميادين الرماية، إضافة إلى جمع مواد متفجرة وتعليمات لصناعة أنظمة التفجير.

وأشار إلى أن المشتبه بهم تأثروا بأيديولوجيات المتطرفين وتبنوا أفكارًا متطرفة شديدة الخطورة، مؤكداً أن المحكمة قررت حبس اثنين منهم احتياطياً وفرض رقابة على الثالث.