مصر تُبرم اتفاقاً مع «سينوفاك بيوتيك» الصينية لإنتاج لقاح كورونا على أراضيها

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد صرحت أمس الاثنين إن الحكومة المصرية بصدد إبرام اتفاقية مع شركة سينوفاك بيوتيك الصينية خلال شهر مارس الجاري لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا في مصر. وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأفادت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني في القاهرة إن الجانبين “وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض” وإن مصر طلبت دعم الحكومة الصينية بشأن سعر التصنيع. وسيكون الاتفاق بين شركتي سينوفاك والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) المصرية.

وقالت الوزيرة إن مصر تأمل في أن تصبح مركزا لتصنيع اللقاح، للاستخدام المحلي أو للتصدير إلى الدول الأفريقية أيضا. ولم تذكر المزيد من التفاصيل. كان الرئيس التنفيذي لسينوفاك قد قال أمس الاثنين إن الشركة قدمت 160 مليون جرعة من لقاحها الواقي من كورونا المستجد إلى 18 دولة ومنطقة بما فيها الصين.

ولم تتلق مصر لقاحات سينوفاك لكنها حصلت على 650 ألف جرعة من لقاح صيني آخر من إنتاج شركة سينوفارم.

وقالت وزيرة الصحة المصرية إن مصر مستعدة للتعاون مع الشركات الصينية التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب. وشاركت مصر العام الماضي في الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بلقاح شركة سينوفارم.