مصر تُحذَّر من «مخاطر وخيمة» للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

حذرت مصر من “مخاطر وخيمة” للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

وفي بيان للخارجية المصرية، اليوم السبت، دعت مصر إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر”.

وحذر البيان من “تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة”.

كما دعت مصر الأطراف الفاعلة دوليا المنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

هذا أظهرت مقاطع فيديو اليوم السبت، مجموعة راجلة من المقاومين الفلسطينيين تقتحم مستوطنة بئيري شرق قطاع غزة، فيما فر مئات المستوطنين جماعيا من منازلهم.

ويأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيل.

Palestinian fighters returning to Gaza with a stolen IDF vehicle. pic.twitter.com/ny2PpGgruI — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

صفارات الإنذار تدوي الآن في مطار اللد وبن غوريون.. هروب جماعي للمستوطنين..#طوفان_الأقصى #غزة ❤️✌️

pic.twitter.com/jizgDvkPUg — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) October 7, 2023

مشاهد للتاريخ..

عدد من سكان المناطق الشرقية لخانيونس جنوب قطاع #غزة يدخلون نحو أراضينا المحتلة وصحفي فلسطيني يوثق احتراق آليات الاحتلال واختفاء الجيش عن الحدود..



مصادر فلسطينية؛ المقاومة سيطرت بالكامل على منطقة السياج الفاصل بين #غزة و #فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/MT3cSnupDN — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 7, 2023

جيب هامر إسرائيلي غنيمة بعد الاستيلاء عليه من المقاومة الفلسطينية بغلاف غزة.



كحلو عيونكم pic.twitter.com/vlVZmc5r00 — Hanzala (@Hanzpal2) October 7, 2023