مصر تُحذّر إسرائيل من تهديد أمن المنطقة واستقرارها

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، أن قرار إسرائيل يعد انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن “قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وحذّر المتحدث من أن تلك الممارسات ستترتب عليها تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن موافقتها على “عدد من الخطوات الأولية” لمشاريع بناء فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وتصاريح البناء الجديدة متعلقة بمئات المباني الفلسطينية في المنطقة “C”، التي تشكل حوالي 60% من الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

كما أشار مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ليلة أمس الاثنين، إلى الموافقة على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، وجلسة استماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا، وجلسة استماع بشأن موافقة بإثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة بشمال الضفة الغربية.