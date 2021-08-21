مصر تُدشن مشروعات ربط لمد ليبيا بالكهرباء

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر محمد شاكر، إن تدشين مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، هو هدف أساسي وإستراتيجي بالنسبة للبلدين في ظل إصرار مصر على مد الجانب الليبي بكل ما يحتاجه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشروعات قائمة بالفعل.

وأكد الوزير المصري أن بلاده تعمل بشكل دائم على تقوية خطوط الربط مع دول الجوار مثل ليبيا والسودان، موضحاً أن الهدف في الفترة المقبلة الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التي ستصل إلى أكثر من دولة داخل أوروبا.

يُشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كانت أصدرت قرارا في يوليو الماضي، يأذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة “الرواد الهندسية للإنشاءات والمقاولات” المصرية، لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية بقيمة 868 ألف يورو لنطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة، و135 ألف يورو للصيانة.