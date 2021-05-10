مصر تُدين اقتحام المسجد الأقصى المُبارك

أعربت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات لاقتحام القوات الإسرائيلية مجددا حرم المسجد الأقصى، والتعرض للمصلين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات الأقصى.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، ضرورة تحمل إسرائيل مسئوليتها إزاء “هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا يحمد عقباه”.

وشدد البيان على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، لاسيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي وبغية توفير كافة أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين في حرم المسجد الأقصى وسائر أنحاء القدس الشرقية.

وكان نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية المصري قد أبلغ أمس الأحد سفيرة إسرائيل لدى القاهرة أميرة أورون، رفض بلاده لاقتحام السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك بعد أن أعربت الخارجية المصرية يوم الجمعة الماضي عن بالغ إدانتها واستنكارها لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمصلين.