مصر تُسجل إنجازاً تاريخياً.. 4500 برميل نفط و2.6 مليون قدم مكعب غاز يومياً

أعلنت وزارة البترول المصرية، عن تحقيق مكاسب جديدة في الإنتاج المحلي للبترول والغاز، في خطوة تهدف لتعظيم الإنتاج الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي.

وأشارت الوزارة، في بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن نتائج حفر أربعة آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات “خالدة” و”ثروة” و”برج العرب”، أسفرت عن إضافة إنتاجية تقارب 4500 برميل بترول خام يوميًا، إضافة إلى 2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ما يعكس نجاح الجهود المصرية في تنمية الثروة البترولية المحلية.

وأوضحت الوزارة أن شركة “ثروة” للبترول حققت كشفًا جديدًا بالبئر (EAS Z-3) في منطقة شرق أبو سنان، بمعدل إنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يوميًا، مشيرة إلى أن الاختبارات مستمرة لتقييم حجم المخزون وإمكانات التطوير المستقبلية.

كما سجلت شركة “خالدة” للبترول كشفين جديدين بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يوميًا، ونحو 1.7 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، من خلال البئرين “SULTAN S-1X RC” و”ALEX NW-1X” في منطقة تنمية مطروح، بحسب الوزارة.

أما شركة “برج العرب” للبترول، فقد أعلنت نجاحها في كشف جديد بالبئر “AS Z-2X” في منطقة تنمية أبو سنان، بمعدلات إنتاج بلغت 1305 براميل يوميًا و0.9 مليون قدم مكعب غاز مصاحب يوميًا، ويجري حاليًا إعداد البئر للربط على الإنتاج الفعلي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعظيم الإنتاج المحلي، وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة، وتقليل الفجوة بين الطلب الداخلي والاحتياجات المستوردة، بما يعزز مكانة مصر كلاعب إقليمي رائد في قطاع الطاقة.

هذا وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في مشروعات الاستكشاف والتنقيب في الصحراء الغربية وشمال إفريقيا، مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة والخبرات الوطنية.

وتعتبر الصحراء الغربية من أهم المناطق الاستراتيجية لقطاع البترول والغاز في مصر، حيث تضم مكامن كبيرة للطاقة تساعد البلاد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية الطلب المحلي، فضلاً عن تعزيز دورها في السوق الإقليمية والدولية للطاقة.