مصر تُطالب الاتحاد الأوروبي بالتعجيل في صرف الحزم التمويلية

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، والتعجيل بصرف الحزم التمويلية المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، من الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لتهنئة وزير الخارجية بتوليه منصبه الجديد.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد بأن «عبد العاطي» و«بوريل» أكدا، خلال الاتصال، على الحرص المشترك لتنفيذ مسار تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما رحب في هذا السياق بالزخم والنجاح الذى حققه مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذى عقد يومي 29 و30 يونيو الماضي، باعتباره إحدى أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، والذى نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأهمية مصر كمقصد مهم للاستثمارات الأوروبية.