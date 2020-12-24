مصر تُعلق على تطور «مُقلق» في البلاد

المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، قال إن التصاعد الكبير كل أسبوع في نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي يتطلب وقفة، ذاكرا أن نسبة الإشغال وصلت إلى 42%.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية، عبر”التلفزيون المصري” أن الرقم الخاص بنسبة الإشغال في أجهزة التنفس الصناعي مقلق، متابعا “الحكومة لوحدها مش هتعمل حاجة”، حسب تعبيره.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه لا بد أن يدرك المواطن أن الدولة في وضع وبائي مخيف، مضيفا أن الزيادة في الإشغال موجودة في كل من مستشفيات العزل والأسرة العادية وأسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتابع “إذا استمر التوجه التصاعدي هذا في حالات كورونا سيضعنا في نفس المسار الذي وصلنا له في ذروة موجة كورونا الأولى، من مناشدات واستغاثات بعدم وجود أماكن في المستشفيات”.