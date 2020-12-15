مصر.. تُغلق ميناء «شرم الشيخ» البحري وترفع درجة الطوارئ

هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري نظرا لسوء الأحوال الجوية والمائية وشدة الرياح.

وأوضحت أن الرياح تتراوح شدتها ما بين 20 – 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ووفق مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس الهيئة، خالد زهران، تعليمات لمديري الموانئ برفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، ومتابعة الخريطة المناخية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسلامة الملاحة البحرية، مع الالتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.