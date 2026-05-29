مصر.. ثروة أسرة «حسني مبارك» تعود إلى الواجهة

كشف المحامي بالنقض محمد حمودة تفاصيل جديدة، قال إنها تُنشر للمرة الأولى، تتعلق بحياة الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك وأسرته، إضافة إلى كواليس محاكمته وما صاحبها من جدل واسع في تلك الفترة، وذلك خلال لقاء إعلامي مع الإعلامية أميرة بدر، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأوضح حمودة أنه تولى ترتيب الأوراق القانونية الخاصة بأسرة مبارك، كما ساهم في اختيار وتشكيل فريق الدفاع الذي تصدره المحامي الراحل فريد الديب، مشيرًا إلى أنه عرض القضية في بدايتها على المحامي الراحل رجائي عطية، إلا أنه اعتذر عن توليها بسبب ما وصفه بالهجوم الشعبي الكبير والرفض الواسع للنظام السابق في ذلك الوقت.

وأضاف المحامي أن دفاعه عن الرئيس الأسبق وأسرته كان قائمًا على قناعة شخصية بأنهم “أسرة كريمة وشرفاء”، على حد تعبيره، مؤكدًا أن مبارك تعرض، بحسب وصفه، لـ”ظلم بين”، وأن الاتهامات التي وُجهت إليه لم تثبت صحتها، مشددًا على أنه لم يكن “لصًا” كما تم تداوله في بعض الخطابات الإعلامية.

وتطرق حمودة إلى جوانب من حياة الرئيس الأسبق داخل مقر إقامته في شرم الشيخ، موضحًا أن الإقامة كانت تتسم، بحسب وصفه، بالتواضع الشديد مقارنة بما كان يُشاع، وأنه كان يزور مبارك بشكل يومي خلال فترات وصفها بالصعبة التي ابتعد فيها عنه كثيرون.

وأشار إلى أن مبارك كان يكرر أن ما يملكه لا يتجاوز “تحويشة عمره” المقدرة بنحو 6 ملايين جنيه مودعة في البنك الأهلي المصري، وفق روايته.

وفي ما يتعلق بملف جمال مبارك، دافع حمودة عن نجل الرئيس الأسبق في مواجهة الاتهامات المتعلقة بتضخم الثروة، مؤكدًا أن التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع استمرت لسنوات دون صدور إدانة بحقه.

وأوضح أن مصدر ثروة جمال مبارك يعود إلى عمله في بنك أوف أمريكا خارج مصر خلال الفترة بين 1990 و2000، وهي مرحلة شهدت تحولات اقتصادية عالمية كبرى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأضاف أن جمال مبارك أسس لاحقًا شركة لإدارة المحافظ المالية في قبرص عام 1990، تولت إدارة محافظ لمستثمرين أجانب وعرب وخليجيين، معتبرًا أن تلك الثروة جاءت من نشاط اقتصادي خاص وخبرة مهنية خارج الإطار الحكومي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعود فيه ملفات الحقبة السابقة إلى النقاش الإعلامي من حين لآخر، وسط تباين واسع في وجهات النظر حول إرث تلك المرحلة وما ارتبط بها من قضايا سياسية واقتصادية.

هذا وتُعد فترة حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من أكثر الفترات إثارة للجدل في التاريخ السياسي المصري الحديث، إذ شهدت تحولات اقتصادية واسعة ونقاشات مستمرة حول قضايا الفساد والثروة والخصخصة، إلى جانب موجة محاكمات طالت رموزًا بارزة عقب عام 2011، ما جعل أي تصريحات جديدة حول تلك المرحلة تعيد فتح ملفاتها مجددًا في الإعلام والرأي العام.