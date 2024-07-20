مصر.. جامعة القاهرة تحتل المركز 5290 عالميا

أظهر تصنيف «ويبومتركس» الإسباني لشهر يوليو 2024، إحراز جامعة القاهرة المصرية تقدمًا كبيراً بواقع 214 مركزًا على مستوى العالم، لتحتل المركز 529 بين أفضل جامعات العالم، مقارنة بالمركز 743 في عام 2017.

وحققت الجامعة نسبة تقدم في تصنيفها بلغت 29%، بما يعزز ريادة الجامعة ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى العالم العربي وأفريقيا، حيث جاءت جامعة القاهرة في جامعات القمة عربيًا و أفريقيًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التصنيف الإسباني للجامعات العالمية ويبومتركس يصدر ترتيبًا لأكثر من 30 ألف جامعة ومؤسسة علمية حول العالم مرتين سنويًا في يناير ويولي.

وتأتي جامعة القاهرة على رأس 81 جامعة ومؤسسة علمية مصرية شملها التصنيف، حيث أن خمس جامعات مصرية فقط تمكنت من دخول قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية، يليهم الجامعات المصرية الأخرى ولكنها بترتيب ما بعد أول 1000 جامعة عالمية.

ويوضح التصنيف ترتيب الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية محليًا وعالميًا وذلك طبقًا للمعايير والمنهجية التي يتبعها هذا المصنف الإسباني، وبلغ مجمل عددها 81.