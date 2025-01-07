مصر.. حرائق في أحد «المطاعم وخط لنقل الغاز» والأضرار جسيمة

اندلع حريق ضخم في خط لضخ “البوتغاز” تابع لشركة “أنابيب البترول” بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية المصرية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، “تعرض وصلة خط نقل غاز البوتاجاز قطر 12 بوصة (مسطرد- الهايكستب) التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق (القاهرة- بلبيس الصحراوي) نتيجة لتعرضه للإصطدام من لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا، بدون تصاريح مسبقة مما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء”.

ولفتت وزارة البترول “إلى أن الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي”.

وأوضحت الوزارة “أنه تم اتخاذ إجراءات الطوارئ على الفور للتعامل مع الموقف وقامت فرق العمل بعزل الخط وصمامات التغذية وتغطية وصلة بطول 7 كم، مشيرة إلى أن العمل جار على تصفية المنتج من تلك الوصلة للسيطرة على الاشتعال، كما انتقل لموقع اشتعال الخط قيادات الوزارة وهيئة البترول لمتابعة إجراءات السيطرة عليه وسرعة التوجيه بتوفير أي متطلبات إضافية يتطلبها التعامل مع الحادث”.

وبحسب موقع “المصري اليوم”، أضافت الوزارة أن “هيئة البترول قامت بتوفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلى القاهرة من خلال خط بوتاجاز (السويس- القطامية)، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كل المحافظات، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة “بتروجت” والدفع بفرق إصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة على الموقف”.

اندلاع حريق هائل فى خط غاز بطريق الخانكة – السلام pic.twitter.com/MlYwNOJUjL — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 7, 2025

حريق ضخم يلتهم مطعم وجبات سورية شهيرا في مصر

اندلع حريق ضخم في مطعم للوجبات السورية بمحطة العشرين في شارع فيصل بمحافظة الجيزة المصرية، حيث ألحق أضرارا كبيرة بمرافق المطعم وأثاثه، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان.

عقب السيطرة على النيران.. آثار حريق نشب بمطعم كرم الشام بفيصل في الجيزة pic.twitter.com/dR4urlTuDH — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) January 7, 2025