مصر.. حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج إلى 15 ألف برميل يوميا

أعلنت شركة بترول خليج السويس أنها تخطط لحفر 5 آبار تنمية جديدة في حقلي شمال صفا والوصل، بهدف تنمية مخزون بترولي يتجاوز 100 مليون برميل، وزيادة الإنتاج إلى 15 ألف برميل يوميا.

ويبلغ إجمالي استثمارات مشروع التنمية من أعمال حفر الآبار وإنشاء منصة تسهيلات إنتاج ومد خطوط أنابيب بحرية حوالي 226 مليون دولار، وقام بتنفيذها تحالف شركات مصرية يضم شركات “إنبى” و”بتروجت” وخدمات البترول البحرية.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قام بجولة بحرية لمنصة تسهيلات إنتاج حقل شمال صفا البحري بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان بخليج السويس التابع لشركة “جابكو” بالتعاون مع شركة “دراغون” الإماراتية.

وتابع بدوي مع العاملين على متن المنصة البحرية سير العمل والتقنيات المستخدمة في عمليات الحفر البحري لتنمية الآبار المكتشفة لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد بدوي استمرار الزيارات الميدانية لمواقع الإنتاج والالتقاء بالعاملين الذين يمثلون رأس الحربة فى العملية الإنتاجية لما يقع على عاتقهم من جهود كبيرة في تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة لزيادة معدلات الإنتاج.