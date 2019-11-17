مصر.. حكم أولي بإعدام ليبي أُدين باستهداف 16 شرطيًا في 2017

قضت محكمة عسكرية مصرية بالإعدام شنقا للمتهم الليبي “عبدالرحيم المسماري”، والمؤبد لـ5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات ” التي قُتِل فيه 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرين عام 2017.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، أصدرت الحكم الأولي بإعدام “المسماري” شنقا، كما قضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم بالسجن المُشدّد لمدة 15 عاما.

وأُصدر الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات في حق 9 متهمين، ولمدة 5 سنوات في حق آخر، بالإضافة إلى معاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

وعاقبت المحكمة متهما واحدا بالسجن لثلاث سنوات، فيما قضت ببراءة 30 متهما.

يُذكر أن حادث الواحات، وقع في 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، على طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

وذكرت التحقيقات أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يترأسهم “المسماري” ليبي الجنسية، بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية، بحسب مصادر إعلامية مصرية.