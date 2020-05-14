مصر.. «خطة التعايش» مع كورونا ستتضمن عقوبات للمخالفين

قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الخميس، إن خطة “التعايش مع فيروس كورونا” التي يتم الإعداد لها في البلاد، تتضمن عقوبات لغير الملتزمين.

وجدد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التأكيد على ضرورة التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.

وذكر مدبولي أن المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة سيتم تعميمها على المصانع المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقا لهذه المواصفات، بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين.



من ناحيته، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار: “إننا نعمل حاليا على تكثيف إنتاجنا في المصانع الحربية من الكمامات”، لافتا إلى أنه “من المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر نحو 4.5 مليون كمامة يوميا”.

بدورها، استعرضت وزيرة الصحة هالة زايد خلال الاجتماع، مقترحا لخطة التعايش مع فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعى الدولة لعودة الحياة تدريجيا، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وقد وجه مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد خطة التعايش مع فيروس كورونا في شكلها النهائي، بالتنسيق بين وزيري التعليم العالي والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تمهيدا للإعلان عنها قريبا، مشددا على ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين بها.

اقترح تصحيحاً