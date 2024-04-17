مصر.. خفض أسعار الخبز بنسبة 40%

أعلنت مصر تخفيض سعر “رغيف الخبز” بنسبة 40% في جميع الأفران السياحية العاملة بالسوق، لأول مرة منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية في مصر خالد صبري، في تصريح لموقع “القاهرة 24″، “إنه تم تخفيض سعر رغيف العيش وزن 70 غراما ليسجل واحد جنيه، مع تخفيض سعر الرغيف الـ 90 غراما ليسجل 1.5 جنيه في جميع الأفران العاملة بالسوق المصرية”.

وأوضح بأنه في “حالة وجود أي تلاعب في الأسعار من قبل أحد أصحاب الأفران، على المواطن التوجه لمديرية التموين وعمل بلاغ، وستتخذ الجهات الرقابية المختصة اللازم مع المتلاعبين”.

في سياق متصل، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن “الأولوية القصوى لمصر هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي”.

وأشار معيط خلال لقاء في واشنطن، إلى أنه “يتوقع نمواً 2.8% خلال العام المالي الحالي”، مضيفاً أن “الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 4.2% في العام المالي المقبل”.

وحدد وزير المالية المصري، “أولويات البلاد المقبلة على صعيد تحقيق الاستقرار المالي في البلاد، بعدما شهدت أزمة اقتصادية خانقة”.

وشدد على أن الأولوية الأهم “هي التنسيق مع محافظ البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، والوصول بها إلى المستهدفات عند 7% تقريباً”.

وأشار وزير المالية المصري، أيضاً إلى “أولويات تطوير الثروة البشرية والقطاع الصحي والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق مستويات نمو بنحو 6 إلى 7%”، منبهاً إلى “أن البلاد تستهدف نمواً بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المقبلة”.