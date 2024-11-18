مصر.. رفض الاستئناف في قرار حبس «تيك توكر» شهيرة

في آخر تطورات الدعوى المقامة البلوغر سوزي الأردنية، على خلفية قذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء واستغلال شقيقتها لتحقيق الأرباح والمشاهدات، كشف دفاع المتهمة، محمد الصفتي، أن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم منها.

وقال محمد الصفتي في تصريحات لموقع “مصراوي” المصري، “إن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم من البلوغر سوزي الأردنية”. وأضاف “أن المحكمة قضت غيابيا بتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس سنتين للمتهمة وغرامة قدرها 300 ألف جنيه”.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة سوزي الأردنية صاحبة تريند “الشارع اللي وراه” بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف على خلفية اتهامها بـ”سبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات”.

وأثارت سوزي الأردنية جدلا واسعا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها مع والدها عقب اتهام سوزي لوالدها بالاستيلاء على أموالها وإعطائها لشقيقته، إذ أن البلوغر ظهرت في بث مباشر وتشاركت ومتابعيها ما حدث معها وتحدثت عن تفاصيل أزمتها مع والدها.

ولفتت إلى أنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي مع والدها وعند سؤاله عن ذلك المبلغ أخبرها أنه أعطاه لشقيقته، مما أثار غضب سوزي ودفعها لتشكوه لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن فيديو البث المباشر العديد من الألفاظ البذيئة التي كانت ترددها سوزي بحق والدها فيما توعدته بتحرير محضر في قسم الشرطة ضده وردت عليه بعبارة: “الشارع اللي وراه”.