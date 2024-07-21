مصر… زيادة صادرات موانئ البحر الأحمر بنسبة 73%

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مصر، اليوم الأحد، زيادة صادراتها بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023.



وذكر بيان صادر عن الهيئة أنه تم تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023.



وحققت موانئ الهيئة المصرية لموانئ البحر الأحمر زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال الفترة نفسها التي سجلت 210 آلاف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176ألف طن وصادر 272 ألف طن.