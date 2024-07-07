مصر.. زيادة قريبة على أسعار الكهرباء

نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء، أن “الحكومة تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي”.

وقال المصدر: “من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة”، مشيرا إلى “ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة”.

ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله: “إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك”.

في السياق، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، “عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء “سوميد بالعين السخنة”، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا”.

هذا وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن أن “بلاده تعاقدت على جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر”.