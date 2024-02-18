مصر.. صدور الحكم النهائي بقضية «سفاح الجيزة»

لا تزال قضية “سفاح الجيزة”، تتصدر حديث الشارع المصري، والتي تعد من أغرب وأبشع الجرائم التي شغلت الرأي العام في مصر والعالم العربي.

وفي جديد القضية، رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من دفاع المجرم “قذافي فراج عبد العاطي” الشهير بـ”سفاح الجيزة”.

وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر بإعدام “سفاح الجيزة”، بتهمة قتل فاطمة زكريا، شقيقة زوجته، وبذلك يكون الحكم نهائيا وباتا وغير قبل للطعن مرة أخرى.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عماد عطية حكما آخر بإعدامه لاتهامه بقتل صديقه “رضا”، عام 2015، حيث قام المتهم بدفن صديقه في حفرة عمقها مترين داخل إحدى غرف منزله.

وسقط المتهم بين أيدي أجهزة الأمن بعد 8 سنوات من عمليات القتل والنصب والاحتيال، كانت حصيلتها 4 قتلى، من بينهم صديقه المقرب وزوجته، في مدينتي الجيزة والإسكندرية، وجميع الضحايا دفنهم داخل منزله، كما فعل بصديقه رضا.