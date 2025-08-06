مصر.. ضبط شاحنة تهريب تضم 2189 قطعة أثرية نادرة جنوب سيناء بقيمة 3.578 مليار جنيه

أعلنت الإدارة العامة لجمارك نويبع في محافظة جنوب سيناء بمصر عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من القطع الأثرية والعملات المعدنية القديمة داخل شاحنة يقودها سائق أجنبي، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي تستهدف حماية التراث المصري خلال عام 2025.

ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة، تم ضبط 6 لفافات تحتوي على 2189 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام والألوان، كانت مخبأة داخل مخازن سرية تم تجهيزها أسفل سرير كابينة السائق بطريقة معقدة لإخفاء الممنوعات بشكل يصعب اكتشافه.

وأوضحت اللجنة الفنية التابعة لوحدة حماية الآثار بجنوب سيناء أن المضبوطات تضم تماثيل وتمائم تمثل الآلهة المصرية القديمة مثل حتحور وحورس، بالإضافة إلى مفتاح الحياة (عنخ)، وكمية من المجوهرات التي تشمل خواتم وبروشات وأقراط، إلى جانب مجموعة من العملات المعدنية المختلفة تعود لعصور متعددة، وأدوات أثرية قديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، وقطع من الألباستر والفخار والبرونز والمواد الحجرية والخشبية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه القطع تعود إلى فترات تاريخية متعددة منها العصر المصري القديم، والعصر اليوناني، والروماني، والدولة الوسطى، والدولة المتأخرة، وصولًا إلى العصر الإسلامي الحديث، ما يعكس غنى وعمق الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر.

في سياق متصل، أحال وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو مجموعة من مسؤولي إقليم جنوب الصعيد الثقافي إلى التحقيق إثر مخالفات تتعلق بحفر غير مشروع داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر يُشتبه في كونه محاولة للتنقيب عن آثار، في إطار الإجراءات الصارمة للحفاظ على المال العام والتراث الوطني.

وأكد الوزير استمرار التحقيقات مع المقصرين، مع تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية الدقيقة لكافة مشروعات الوزارة، حفاظًا على التراث الثقافي وضمان جودة التنفيذ.

السيسي يوافق على افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر بحضور دولي رفيع

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تحديد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن الوزارات والجهات المعنية كلّفت بسرعة استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، تمهيدًا لتنظيم حفل افتتاح استثنائي يليق بعراقة الحضارة المصرية، ويشهد حضورًا دوليًا رفيع المستوى، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية مرافقة.

وكان من المقرر افتتاح المتحف في الثالث من يوليو/تموز الماضي، إلا أن وزارة السياحة والآثار أعلنت في يونيو تأجيل الموعد بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية، مؤكدة آنذاك أن الافتتاح الرسمي سيجري خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم رسميًا.

ويُعد المتحف المصري الكبير من أكبر المشروعات الثقافية في العالم، ويضم مئات الآلاف من القطع الأثرية النادرة، من أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، ويُتوقع أن يصبح وجهة رئيسية للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط.