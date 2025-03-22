مصر.. ضبط شركة نصبت على الحجاج بـ«ملايين الجنيهات»

ضبطت السلطات المصرية، شركة سياحة، “تخصصت في النصب والاحتيال على الراغبين في زيارة الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، للحج والعمرة، وجمعت منهم ملايين الجنيهات”.

وبحسب قناة “سكاي نيوز”، “تروج هذه الشركة لعدد من برامج الحج والعمرة المختلفة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إكس”، وتمكنت من جمع ملايين الجنيهات من الراغبين في أداء المناسك، بزعم تولي إجراءات تسفيرهم من البداية إلى النهاية”.

وقال العميد أحمد محمود، من وزارة الداخلية، إن “الشركة تخصصت في الترويج لرحلات الحج والعمرة، إذ تمكن أصحابها من استلاب أموال عدد كبير من الراغبين في أداء الشعائر في الأراضي المقدسة، وذلك من خلال ترويج برامج بتكلفة مغرية”.

وأضاف “أن أجهزة وزارة الداخلية تشن في الوقت الحالي حملة مكبرة لضبط الشركات التي تعمل من دون ترخيص، وتستغل اقتراب موسم الحج للنصب على المواطنين، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد كبير منها خلال الأسابيع الماضية”.

ولفت إلى أن “وزارة الداخلية على مدى الأشهر الـ3 الأولى من العام الجديد 2025، ضبطت ما يزيد عن 15 شركة، تروج لبرامج رحلات دينية، وتعمل دون ترخيص، وتمكن عدد منها بالفعل من الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق خداعهم بهذه الرحلات”.

وأوضح أن “مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمئات الإعلانات عن برامج للعمرة والحج، خاصة مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، لذلك على المواطنين الحذر عند التعامل مع هذه الإعلانات، والتوجه إلى الشركات المعتمدة، والتي تعلن عن سجلها التجاري وبطاقتها الضريبية على صفحاتها لتفادي التعرض للنصب”.