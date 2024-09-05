مصر.. طالب يشنق نفسه داخل غرفته بالمدينة الجامعية!

أقدم طالب في جامعة القاهرة على إنهاء حياته شنقا في غرفته بالمدينة الجامعية، وسط ورود أنباء بأن التحقيقات الأولية كشفت أن سبب الانتحار هو ضغط المذاكرة.

وبحسب موقع “مصر تايمز”، “تلقت قوات الأمن إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بجامعة القاهرة، تفيد بوجود جثة لطالب مشنوق داخل غرفة بالمدينة الجامعية”.

و”على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة الطالب عمر.م (23 عاما)، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة القاهرة، وتبين أنه مشنوق ومعلق في ماسورة خاصة بالإطفاء”.

وبحسب موقع مصراوي، “كشفت المعاينة الأولية للحادث أن الشاب قد انتحر أثناء تواجده بالمدينة الجامعية، لأداء فترة امتحانات الدور الثاني، بسبب ضغط المذاكرة”.

بدورها “قررت النيابة العامة التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وأمرت بعمل التحريات لمعرفة سبب إقبال الطالب على إنهاء حياته، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.

ونعت “جامعة القاهرة الطالب “عمر م.” المقيد بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري، والذي أقدم على التخلص من حياته بالمدينة الجامعية للطلبة”.

وقالت الجامعة في بيان لها، “إنها فور اتصال علمها بالواقعة، سارعت إدارة الجامعة بإبلاغ الأجهزة المعنية، كما قام رئيس الجامعة على الفور بتكليف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل مذكرة تفصيلية حول الواقعة والوقوف على ملابساتها، وقد تأشر عليها – بمجرد الانتهاء منها – بإحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري لدى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة”.

وأكدت إدارة الجامعة “أنها لن تتنوانى عن اتخاذ الإجراءات واجبة الاتباع للتعامل مع مثل هذه الوقائع، وعلى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الجارية داخل الجامعة أو لدى جهات الاختصاص”.

كما أكدت جامعة القاهرة “حرصها على تقديم خدمات الدعم النفسي لكل من يحتاج إليها من منسوبي الجامعة في وجود المراكز الخدمية التي تأسست منذ عدة سنوات لهذا الغرض”.