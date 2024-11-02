مصر.. فيديو كارثيّ لسيارة نقل جماعي تعبر نهر النيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق لحظة عبور سيارة نقل جماعي “ميكروباص” على جسر “كوبري” مخصص للمشاة وللدراجات البخارية فقط.

ولقي مقطع الفيديو انتشارا واسعا لما أثاره من استياء المواطنين، نظرا لأن الجسر مخصص للمشاة والدراجات البخارية فقط.

وظهر في مقطع الفيديو سائق مصري ومعه عدد كبير من الركاب، يسير أعلى كوبري مخصص لعبور المشاة فوق النيل، بينما يقوم أحد الأشخاص بالتصوير، وتباهى السائق بأنه سوف ينشر هذا المقطع المصور على موقع “تيك توك” ليوثق عبوره على الجسر الضيق المخصص لعبور المشاة فوق النيل.

وبعد محاولات من السائق تمكن من عبور هذا الجسر الضيق وسط ضحكات وتصفيق الركاب.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إبلاغ الجهات المعنية والقبض على السائق ومحاسبة المسؤول عن تلك الأفعال المشينة التي من الممكن أن تتسبب في كوارث جراء انهيار كوبري عبور المشاة وتكبد الدولة خسائر طائلة.

وفي ردود الأفعال على مقطع الفيديو، كتب شخص: “تصرفات بعض المصريين تؤدي إلى كوارث ثم نلوم الدولة ونحمّلها المسؤولية”. وأضاف آخر: “الفيديو يجب أن يتم إرساله لإدارة المرور لسحب الرخصة من السائق نهائيا، ويجب أن يتحمل غرامة مالية مع التحفظ على سيارته وبيعها في مزاد علني لصالح ضحايا الحوادث”.

وتم إبلاغ الجهات المعنية وإرسال مقطع الفيديو إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، ويفحص الأمن حاليا المقطع المصور للتأكد من صحته.

تصرفات بعض المصريين تؤدي الي كوارث وبعدين نلوم الدولة ونحمّلها المسؤليه

هذا الكوبري خاص بالموتسيكلات والمشاه فقط وتم تصميمه ودرجة تحملة علي هذه الاوزان

لكن صعود عربيات تقيلة عليه سوف يؤدي الي عدم تحمله وسقوطه

بلاغ لوزارة الداخليه بسرعه القبض علي هؤلاء @moiegy pic.twitter.com/8EHzsYhRcz — adel khedr (@Adel_317) November 1, 2024